Vorsicht im Skiurlaub: Mehr als 4.000 gestohlene Wintersportgeräte jährlich

Der österreichische Versicherungsverband VVO und das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnen vor Ski-Diebstahl in den Wintersportgebieten. 4.168 Anzeigen gab es im Jahr 2016 laut Bundeskriminalamt, die meisten in Tirol und Salzburg. In den “Stoßzeiten”, also den Ferien, werden entsprechend viele Wintersportgeräte entwendet. Nicht zur Anzeige gebrachte Fälle sind in dieser Statistik nicht mitgezählt.

Meist werden die Skier sogar abfahrbereit vor der Hütte im Schnee liegen gelassen, moderne Bindungen ermöglichen innerhalb von wenigen Sekunden ein Anpassen an den eigenen Skischuh.

Schutz vor Ski-Dieben

Skidepots oder versperrbare Skiständer erschweren Langfingern das Handwerk. Für die Reise empfiehlt sich die Verwahrung in verschließbaren Dachboxen. Wer kein Nummernschloss dabei hat, stellt seine Skier einfach getrennt voneinander ab. Diebe nehmen sich oft nicht die Zeit, passende Skipaare zu suchen. Das sind die besten Mittel, um sich vor Dieben und großen Ärgernissen im Urlaub zu schützen, so der österreichische Versicherungsverband VVO.

Diebstahl nach Bundesländern

Es liegt auf der Hand: Wo viele Skifahrer unterwegs sind werden auch am häufigsten Skimaterialien gestohlen. Alleine in Tirol ereigneten sich über die Hälfte der Diebstähle. Am wenigsten muss man sich im Burgenland vor Skidieben fürchten. Dort wurden in der letzten Saison gerade einmal zwei Fälle registriert.

Angezeigte Skidiebstähle nach Bundesland: