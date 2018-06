Vorbereitung für die neue Saison: Rapid Wien peilt Europa-League-Gruppenphase an

Die erste Trainingseinheit fand auf dem Platz hinter der Nordtribüne noch ohne die Teamspieler Thomas Murg, Dejan Ljubicic, Marvin Potzmann und Richard Strebinger sowie Neuzugang Christoph Knasmüllner statt. Das Quintett fehlt auch bei den Leistungstests am (morgigen) Donnerstag auf der Schmelz und steigt erst in der kommenden Woche in den Trainingsbetrieb ein.

Rapid Wien-Trainer Djuricin zu den neuen Spielern

Neben Potzmann und Knasmüllner wurden noch zwei weitere neue Profis geholt und am Mittwoch im Allianz Stadion vorgestellt: Der 22-jährige Zentrumsspieler Manuel Martic, der zuletzt mit Tabellenschlusslicht SKN St. Pölten den Klassenerhalt geschafft hat, und der vom FC Kopenhagen gekommene serbische Stürmer Andrija Pavlovic. Der 24-jährige Linksfuß hofft, dass ihm bei Rapid der “nächste Schritt” in seiner Karriere gelingt, und weiß, was auf ihn im Westen Wiens zukommt: “Alle erwarten natürlich Tore von mir.”

Djuricin bezeichnete Pavlovic als “sehr interessanten und intelligenten Spieler”. Martic will es laut dem Rapid-Trainer im Kampf um einen Stammplatz mit Dejan Ljubicic aufnehmen. “Er ist ein großer (1,94 m, Anm.), kopfballstarker Spieler mit einem wuchtigen Schuss. Einen solchen Spielertypen hatten wir bisher noch nicht”, erklärte Djuricin.

Auch der zuletzt beim englischen Zweitligisten tätige Knasmüllner eröffne neue Möglichkeiten, weil er “Zehner oder Achter spielen” könne, und soll zu einer “großen Stütze” werden. Gleiches gelte für Potzmann, der sich in der abgelaufenen Saison bei Sturm “irrsinnig entwickelt hat und mehrere Positionen spielen kann”.

Kaderplanung: Rapid Wien will in Europa-League-Gruppenphase

Djuricin führte in den vergangenen Wochen viele “gute Gespräche” mit Fredy Bickel, besuchte den Rapid-Sportdirektor sogar in dessen Schweizer Heimat. Dabei ging es auch um die Kaderplanung, “denn durch die Doppelbelastung geht es von Anfang an hart zur Sache. Und wir wollen in die Europa-League-Gruppenphase kommen, dazu braucht man entsprechendes (Spieler-)Material”, betonte Djuricin, der hofft, dass Rapid noch diese Woche eine weitere namhafte Neuverpflichtung vermelden kann.

Auch Bickel geht noch von einem weiteren Neuzugang aus und hat “keine große Angst”, dass es aus dem aktuellen Kader für die am 29. Juli mit dem Auswärtsmatch bei der Admira startende Bundesliga-Saison noch Abgänge geben könnte. “Trotzdem muss man auf so etwas vorbereitet sein”, merkte der 53-Jährige an, der sich mit Djuricin bezüglich der Saisonziele “einig” ist. Bevor diese publik gemacht werden, gibt es aber noch eine Besprechung mit der Mannschaft.

Bundesliga veröffentlichte Spielplan der neuen 2. Liga

Die Fußball-Bundesliga hat am Mittwoch den Spielplan für die erste Saison der neuen 2. Liga veröffentlicht. Die Auftaktrunde der auf 16 Vereine aufgestockten zweithöchsten Fußball-Spielklasse findet von 27. bis 29. Juli statt. Die Spieltermine der Hinrunde werden von den Vereinen bis Ende Juni in flexiblen Zeitfenstern von Freitagabend bis Sonntagnachmittag angesetzt.

Die 240 Saison-Spiele werden in den kommenden vier Jahren von Laola1 in Szene gesetzt. Jeweils 30 davon werden auf Laola1 sowie auf ORF Sport + live und frei empfangbar zu sehen sein. Alle Live-Spiele werden am Freitag, am Samstag mit Anpfiff bis 14.30 Uhr bzw. am Sonntag bis 12.30 gestartet.

Die Paarungen der 1. Runde lauten: WSG Wattens – SV Lafnitz, Kapfenberger SV – Young Violets Austria Wien, SC Wiener Neustadt – Blau Weiß Linz, SKU Amstetten – FAC Wien, Austria Klagenfurt – Austria Lustenau, FC Juniors OÖ – Wacker Innsbruck II, Vorwärts Steyr – SV Ried, SV Horn – FC Liefering

(APA/Red)