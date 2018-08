Vor Essverbot: 2.000 beim letzten Döner-Essen in der U6 dabei

Am 31. August muss man in der U6 mit Däner, Falafel und Co. rechnen.

Am 31. August muss man in der U6 mit Däner, Falafel und Co. rechnen. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Das Essverbot in der Wiener U-Bahnlinie U6 tritt mit 1. September in Kraft, doch am Tag zuvor sollten empfindliche Nasen die U-Bahn am besten meiden. Grund dafür: Das Facebook-Event "Das letzte Mal Falafel/Döner essen in der U6".

Wenige Tage vor dem Beginn des Essverbots in der Wiener Linie U6 haben bereits rund 2.000 Personen angekündigt, zur Feier von Döner, Falafel und Co. noch einmal in der U6 zu dinieren. Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Satiriker “Juan Son”, selbsternannter Floridsdorfer und U6-Liebhaber.

Für das letzte Dönermahl in der U6 wurden dabei auch ein Partner gefunden: Kebab-Stand Mangalet (Station Josefstädter Straße) spendet am 31. August ein Drittel der Tageseinnahmen an die Wiener Tafel. Damit die U-Bahn dennoch planmäßig fahren kann, ist man aufgerufen, seinen Döner friedlich und nur in kleinem Kreis zu essen und den Beweis auf Facebook hochzuladen.

“Juan Son” mit Floridsdorf-Liebe und U6-Satire Auf Facebook sorgte “Juan Son” nicht nur mit seiner Aktion, sondern auch mit seinem – sagen wir etwas eigenen – Schreibstil sowie seinen satirischen Beiträgen zu Wien-Floridsdorf und insbesondere zur U6 für Wirbel.