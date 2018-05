Vor dem Wiener Frauenlauf: Kids beweisen sich bei Kinderlauf und Vienna Teen Race

Beim Kinderlauf und beim Vienna Teen Race können die Kids ihr Können unter Beweis stellen. - © Österreichischer Frauenlauf GmbH

Im Rahmen des Österreichischen Frauenlaufs findet am Tag zuvor, also am Samstag, den 26. Mai 2018, der Kinderlauf im Wiener Prater statt. Etwas ältere Laufbegeisterte können sich beim Vienna Teen Race im Ernst Happel Stadion beweisen.