Von Wien bis nach Tokyo: Wiener Segler greift nach Olympia

Das Ziel ist klar und heißt Olympia. Der Wiener Segler Thomas Zajac bereitet sich auf der Alten Donau für die Olympia-Qualifikation vor, in zwei Wochen geht es zur WM nach Dänemark.

Die Bedingungen im dänischen Aarhus sind dabei ähnlich wie die in Wien. “Segeln ist nicht immer nur Sommer, Sonne, Sonnenschein in der Karibik”, scherzt der Olympiabronze-Gewinner Thomas Zajac. Bei der WM in zwei Wochen ist er aber auch auf stürmische Verhältnisse und kaltes Wasser vorbereitet.