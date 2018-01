Von wegen Frühjahrsmüdigkeit: Abfeiern beim FM4 Geburtstagsfest 2018

Nicht nur auf Partystimmung darf man sich freuen, natürlich auch auf ein buntes Line-Up von heimischen Bands und internationalen Acts quer durch alle Genres. Von The Crispies über Intergalactic Lovers bis hin zu Leyya ist alles dabei was zu beeindrucken weiß, als große Headliner werden (zeitgleich, was für eine Wahl!) die Beatsteaks und Kettcar ihrem jeweiligen Publikum kräftig einheizen.

Info zur Veranstaltung

FM4 Geburtstagsfest 2018

Wann: Samstag, 20. Jänner 2018 von 20 bis 2 Uhr

Wo: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Tickets: Ausverkauft, keine Abendkassa. Am besten auf der FB-Seite umsehen

FAQ zum FM4-Fest / Link zur offiziellen Facebook-Seite

(Red.)