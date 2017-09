Von Galerienfestival bis Kunstmesse: Die Events der Wiener Kunstszene im Herbst

Das diesjährige Galerienfestival “curated by_vienna” rückt den Stellenwert und die Funktion von Sprache in der zeitgenössischen Kunst in den Mittelpunkt. Das ist aber nur der Auftakt zu intensiven Kunstwochen.Wien. “image/reads/text” lautet der vom Künstler Heinrich Dunst kreierte Festivaltitel. Im Spannungsverhältnis zwischen einer “Literarisierung der Kunst” und einer “Ikonisierung der Sprache” werde der mit der Digitalisierung einhergehende radikale Wandel von Kommunikations- und Zeichensystemen thematisiert, heißt es. Der Assoziationsraum reicht dabei von Sprachkunst bis Bild- und Körpersprache.

Prominente Gastkuratoren bei Galerienfestival

So hat der prominente Gastkurator Robert Fleck für die Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder Mircea Cantor, Katharina Fritsch und Christopher Williams eingeladen. Sabine Folie versammelt in der Galerie Raum mit Licht unter dem Titel “Type, please” “eine Reihe von lexikalischen Einträgen, Notationen und rätselhaften Semiotiken”. In der HilgerBROTKunsthalle zeigt Kurator Matthias Arndt unter dem Titel “Terra Incognita” Arbeiten indonesischer, philippinischer, pakistanischer, kambodschanischer und australischer Künstler. Im Rahmen des bis 14. Oktober laufenden Festivals werden neben zahlreichen Touren und Führungen auch Lesungen, Talks, Filmscreenings, Performances und Konzerte angeboten.

Kunstmesse viennacontemporary sollte in Marx-Halle stattfinden

Am 20. September sollte dann die Kunstmesse viennacontemporary in der Marx-Halle eröffnen. Sollte, weil in der Nacht auf Sonntag ein Brand Teile der Halle zerstörte. “Wir sind in Kontakt mit den zuständigen Behörden und arbeiten daran, eine klare Einschätzung der möglichen Auswirkungen dieses unglücklichen Ereignisses auf die Organisation der Messe abgeben zu können”, hieß es gestern Abend in einem Statement von Renger van den Heuvel, dem Managing Director der viennacontemporary, gegenüber der APA. Man sei bemüht, die Messe stattfinden zu lassen und hoffe, bereits heute, Montag, Klarheit darüber zu bekommen.

Bis 24. sollten sich in der Marx-Halle rund 110 Galerien und Institutionen aus 27 Ländern präsentieren. Die Sonderschau ZONE1 gilt zehn österreichischen Künstlern unter 40 Jahren, weitere Ausstellungen widmen sich Ungarn, den Nordischen Ländern sowie dem Thema Skulptur. Auch hier gibt es ein reiches Rahmenprogramm. Im vergangenen Jahr freute man sich über 28.316 Besucher.

Kunstmesse Parallel Vienna mit über 400 Künstlern

In unmittelbarer Nähe der Marx-Halle befindet sich das alte Gebäude der Sigmund Freud Universität (3., Schnirchgasse 9A), das bald abgerissen und einem Immobilienprojekt weichen wird. Hier schlägt die Kunstmesse Parallel Vienna, die 2016 16.000 Besucher begrüßte, zum ersten Mal ihre Zelte auf. “Zahlreiche ortsspezifische Projekte werden sich dem Dialog mit dem ausgedienten Gebäude stellen”, versprechen die Veranstalter. Die Liste der über 400 ausgestellten Künstler reicht von Hermann Nitsch bis zu den jüngsten Absolventen der Wiener Kunstuniversitäten. Als Highlight wird die monumentale Installation “Der König wohnt in mir” von Christoph Schlingensief annonciert. Opening Party ist am 19. September, die Messe läuft bis 24. September.

Vienna Design Week in Rudolfsheim-Fünfhaus

Am Freitag, 22. September, halten über 30 Wiener Galerien in der “Open Galleries Night” von 18-21 Uhr offen. Und ohne Unterlass geht es weiter: Von 29. September bis 8. Oktober folgt die elfte “Vienna Design Week” mit 190 Veranstaltungen aus den Bereichen Architektur, Grafik-, Produkt-, Möbel-, Industrie-, Experimentelles- und Social Design. Im Fokusbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gibt es gleich zwei Festivalzentralen am Europaplatz sowie am Sparkassaplatz.

Neunte Wiener Amateurkunstmesse im Wiener Rathaus

Am 28. und 29. September findet im Wiener Rathaus die neunte Wiener Amateurkunstmesse statt. Von 7. bis 15. Oktober gibt es in der Aula der Wissenschaften in Wien-Innere Stadt mit der Fair for Art eine neue Kunstmesse. Und dann dauert es gerade mal einen knappen Monat, bis mit der Vienna Art Week (13. bis 19. November) der letzte Höhepunkt dieses dichten herbstlichen Kunstgeschehens wartet. Bei rund 200 Veranstaltungen von 70 Programmpartnern stehen unter dem Motto Transforming Technology die Auswirkungen der rasanten technologischen Entwicklungen im Zentrum.

