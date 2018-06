Von 60 Millionen auf 4.000: “Bison-Botschafter” bangt im Wiener Tiergarten Schönbrunn um die “letzten Bisons”

Der Tiergarten Schönbrunn durfte sich kürzlich über Bison-Nachwuchs freuen. - © Tiergarten Schönbrunn

Bison-Botschafter Mike Mease weilt diese Woche in Wien, um über die Bedrohung der letzten Bisons in Nordamerika aufzuklären. Am Montag stattete er den Bisons im Tiergarten Schönbrunn einen Besuch ab – und durfte sich über Nachwuchs freuen.