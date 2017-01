In der Beckmanngasse kam es zu einem Vollbrand in einem Dachgeschoß - © MA 68 Lichtbildstelle

In einem ausgebauten Dachgeschoß eines Wirtschaftsgebäudes in der Beckmanngasse kam es am Sonntagabend zu einem Brand. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.