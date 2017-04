Vojta und Mayr holten in Wien ÖM-Titel über 10 km

Die Favoriten Andreas Vojta und Andrea Mayr haben sich am Samstag am Vorabend des Vienna City Marathon in Wien die österreichischen Meistertitel im Straßenlauf über 10 Kilometer gesichert. Für den Niederösterreicher Vojta war es sein zweiter Titel überese Distanz nach 2015, für die Oberösterreicherin Mayr schon ihr fünfter.

Vojta setzte sich bei kalten, regnerischen Bedingungen in 29:54 Minuten 35 Sekunden vor dem Wiener Stephan Listabarth durch. Mayr kam wetterbedingt nicht an ihre erhoffte Topzeit heran, die 37-Jährige siegte in 34:57 Minuten. Silber ging in 35:45 an die erst 19-jährige Niederösterreicherin Lena Millonig. TOP-ERGEBNISSE ÖLV 10km-Staatsmeisterschaften, Männer 1. Andreas Vojta (team2012.at) 29:54 Minuten

2. Stephan Listabarth (DSG Volksbank Wien) 30:29 Minuten

3. Christian Steinhammer (USKO Melk) 30:44 Minuten ÖLV 10km-Staatsmeisterschaften, Frauen 1. Andrea Mayr (SVS Leichtathletik) 34:57 Minuten

2. Lena Millonig (ULC Riverside Mödling) 35:45 Minuten

3. Bernadette Schuster (SK Vöest) 35:53 Minuten

>> Alle Infos zum Vienna City Marathon 2017