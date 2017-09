Vitória Guimarães gegen Red Bull Salzburg: Live-Stream, TV und Ticker

Die Gruppenphase der Europa League ist für Österreichs Meister Red Bull Salzburg Champions-League-Trostpflaster und Pflichtprogramm zugleich.

Am Donnerstag (21:05 Uhr) beginnt bei Vitória Guimarães sozusagen die Kür im “Heimbewerb”: Mit sieben Teilnahmen sind die “Bullen”, gemeinsam mit dem rumänischen Klub Steaua Bukarest, Rekordstarter. In Portugal sind die Mozartstädter Favorit, auch wenn Trainer Marco Rose betonte: “Wir sind gewarnt.”

Für jene Fans, die nicht nach Portugal kommen können, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Vitória Guimarães und Red Bull Salzburg wird, wie alle anderen Spiele der UEFA Europa League auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner des Bewerbs überträgt ab 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz und auf Sky Sport 7 HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität.

