Virtuelle Führung ermöglicht 360-Grad-Einblick in Wiener Rathaus

Das Rathaus ist eines der bekanntesten und schönsten Gebäude Wiens. Nun hat man die Möglichkeit, das Gebäude durch ein 360-Grad-Video zu entdecken.

Rathaus Wien am Smartphone und Tablet erleben

Während des Videos, kann der Blickwinkel per Mausklick am PC oder per Drehbewegung am Smartphone verändert werden. Auf Smartphones und Tablets (Apple iOS und Google Android) können die Filme in der YouTube-App und via Facebook-App abgerufen werden.