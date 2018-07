VIP-Eröffnungsfeier des neuen VAPIANO-Restaurants am Wienerberg

Das VAPIANO am Wienerberg wurde ganz nach dem Motto „Von Wien nach Italien isst man nicht weit“ im Beisein von Promis aus Wirtschaft und Gesellschaft, wie etwa Reinhard Nowak, Viviane Reinhardt oder Jochen Halfmann, feierlich eröffnet.

Mehrere Hundert Gäste fanden sich dazu ein und genossen einen Abend lang la dolce vita im 13. VAPIANO Österreichs. Das jüngste seiner Sorte hat dabei zahlreiche Innovationen im Gepäck: ein neues Interior-Design, ein überarbeitetes Bezahlsystem, eine großzügige Dachterrasse mit italienischem Beachclub-Flair sowie Home Delivery in der Umgebung.Die Triester Straße gilt historisch gesehen als die wichtigste Verbindung Wiens gen Süden – und genau dort, genauer gesagt direkt am Wienerberg, eröffnet die gastronomische Lifestylemarke ihre neunte Niederlassung in Wien und die 13. in Österreich. Um das zu feiern, lud VAPIANO zur exklusiven Eröffnungsfeier und nutzte die Gelegenheit, ganz besondere Innovationen zu präsentieren.

VAPIANO Opening-Party: Italienische Leichtigkeit trifft auf urbanes Flair „Ab in den Süden“ hieß es am 12. Juli im neuen VAPIANO-Restaurant am Wienerberg. Mehrere Hundert Gäste folgten der Einladung – darunter namhafte Österreicher, wie Reinhard Nowak (Kabarettist und Schauspieler), Robert Letz (Haubenkoch) und Gattin Marion Finger oder „Falco-Friseur“ und Wien-Original Erich Joham. Für mediterranes Flair ganz nach dem Motto „Von Wien nach Italien isst man nicht weit“ sorgten u.a. die Drum-Einlage der Vapianisti-Crew oder DJ Romano Gemini, kühle Drinks und italienische Köstlichkeiten, der stimmungsvolle Sundowner auf der Dachterrasse sowie ein weitläufiger Ausblick in den Süden. Dabei ließen sich das sommerliche Event weder Kim Budinsky (Miss Earth 2016), Katharina Katzmann (Miss Niederösterreich 2018), Nicole Ettlinger (Vize Miss Niederösterreich 2018), Alberto Nodale (Mister Austria 2018) noch Viviane Reinhardt (Miss Vienna 2018), Jennifer Malits (Vize Miss Burgenland 2018) oder Sarah Greiler (Vize Miss Vienna 2018) entgehen. Simon Schober (u.a. bekannt aus TOM TURBO – Der Film) und Schauspiel-Kollege Alexander Hoffelner stießen auf das neue VAPIANO in Favoriten an. Philipp Zinggl, Geschäftsführer VAPIANO Österreich, kommentiert: „Zahlreiche Gäste, die anstoßen, essen und mit ihren Liebsten das Leben genießen – genau dafür steht VAPIANO. Nach der gelungenen Einweihungsfeier freuen wir uns nun ab Freitag, den 13., ganz offiziell allen VAPIANO GenießerInnen ein neues Restaurant am Wienerberg zu bieten.“