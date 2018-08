Vilimsky stört sich am "Auftritt" von Kommissionspräsident Juncker

EU-Parlamentarier Harald Vilimsky (FPÖ) steht zu seiner Kritik an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er habe ihn aber nicht als Säufer bezeichnet.

“Was mich so stört an der Person Juncker, ist die Art seines Auftritts”, meinte Vilimsky weiter. “Wenn internationale Staatschefs zu Gast sind, wackelt er mit der Krawatte, gibt leichte Ohrfeigen”. Die folgende Kritik von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an ihm sieht der FPÖ-Generalsekretär als “Orden”.