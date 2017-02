Vikings: Raimann und Hradecny unterschrieben bei US-College-Teams

Wide Receiver Bernhard Raimann (20) wird im kommenden Herbst in der höchsten Leistungsstufe im US-College-Sport Bälle fangen.

Bernhard Raimann zur Central Michigan University

Der Ex-Spieler der Vienna Vikings, der in den USA auch die High School besuchte, unterschrieb am Mittwoch, dem sogenannten “Signing Day”, für das Football-Programm der Central Michigan University. Dort drückte auch Pittsburgh-Steelers-Star Antonio Brown die Schulbank. Er wird ab dem Sommer an die Central Michigan University gehen und für deren Footballprogramm, die Chippewas, spielen. Bernhard wurde ein volles Stipendium angeboten. Damit wird er in der höchstmöglichen College Football Liga spielen. Raimann wird bis zum Sommer noch die Vikings Football Academy besuchen und auch für die Vikings in der AFL spielen.

Hradecny entscheidet sich für die Dukes

Auch Max Hradecny hatte einige Angebote am Tisch. Am Ende hat er sich für die Duquesne Dukes entschieden. Auch die Dukes sind ein Division I College Team. Wie auch Alex Milanovic wird Max Hradecny in der Football Campionship Subdivision spielen. “Im Gegensatz zu Bernhard Raimann war er zuvor an keiner Highschool in den USA und damit ist es auch etwas schwieriger sich an Universitäten zu empfehlen. Daher ist das volle Stipendium an einer Division I Schule als sehr großer Erfolg zu sehen und spricht für die Qualität von Max Hradecny und für die Ausbildung der Vienna Vikings”, hieß es in einer Aussendung der Vienna Vikings.