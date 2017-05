Vier Verletzte nach zwei Fahrradunfällen in Penzing und der Donaustadt

Am Samstag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Nach ersten Erhebungen fuhr ein 55-Jähriger auf dem Radweg des Wienflusses stadteinwärts, während eine 13-Jährige ihr Fahrrad stadtauswärts lenkte und links an Fußgängern vorbeifahren wollte. Dabei geriet sie vermutlich zu weit nach links und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem anderen Radfahrer. Beide kamen zu Sturz, wobei der Mann über die Böschung stürzte und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 20:00 Uhr im Bereich des Treppelwegs. Ein 57-Jähriger fuhr mit dem Rad auf dem Geh- und Radweg in Richtung Floridsdorf. Nach ersten Erhebungen lief eine Achtjährige auf den Weg, um einem Ball nachzueilen. Der Radfahrer wollte hinter dem Mädchen vorbeifahren, als sich diese wieder umdrehte und zurücklief. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wobei beide zu Sturz kamen. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

