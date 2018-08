Vier mutmaßliche Fahrraddiebe in Wien-Alsergrund festgenommen

Die Polizei Wien konnte am Montag vier Fahrraddiebe in der Schwarzspanierstraße ausfindig machen. Eine 18-Jährige hatte an ihrem gestohlenem Fahrrad ein Ortungssystem angebracht.

Eine 18-Jährige erstatte in der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz eine Anzeige wegen Diebstahl ihres Fahrrades. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass ihr Fahrrad mit einem Ortungssystem versehen sei und sich in der Schwarzspanierstraße befindet. Polizisten fuhren an die besagte Adresse wo ihnen eine 18-Jährige die Tür öffnete.