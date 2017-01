Die Wiener Polizei war am Schwedenplatz im Einsatz - © APA (Sujet)

Betrunkener in Wien bedrängt und bestohlen: In der Nacht auf Samstag gegen 01:45 beobachteten mehrere Zivilpolizisten, wie am Schwedenplatz eine vierköpfige Männergruppe einen weiteren Mann bedrängte.