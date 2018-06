Das Auto des Unfalllenkers kam auf dem Dach zu liegen. - © LPD Wien

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Wiener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Lenker touchierte vier parkende Fahrzeuge, bevor sein Auto am Dach liegend zum Stillstand kam. Der Mann versuchte sich vom Unfallort zu entfernen.