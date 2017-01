Vier mutmaßliche Einbrecher in eine Bäckerei konnten verhaftet werden - © APA (Sujet)

In Wien-Döbling konnte ein Zeuge in der Dienstagnacht einen Einbruch in eine Bäckerei beobachten. Bei Eintreffen der Polizei konnte einer der vier mutmaßlichen Täter vor Ort gefasst werden.