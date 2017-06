Vienna Pride mit Regenbogenparade 2017: Das Programm des Festivals

Das Event, das für gleiche Rechte für Homosexuelle und Transgender-Personen wirbt, wird heuer auf mehrere Orte in der Stadt ausgeweitet und zu einem neuntägigen Festival von 9. bis 18. Juni ausgebaut, berichteten die Veranstalter bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

10 Juni: “Pride-Tag” im Wiener Prater

Richtig los geht es am Samstag, an dem zum ersten Mal ein “Pride-Tag” im Wiener Prater stattfindet. Auf der Hauptbühne am Riesenradplatz wird eine Live-Show für Unterhaltung sorgen. Erstmals Teil der “Vienna Pride”-Woche ist auch der Tiergarten Schönbrunn, wo es am Sonntag unter anderem eine Schnitzeljagd und Kinderschminken geben wird. Im Rahmen des Festivals finden außerdem Kooperationen mit Museen und ein Filmabend im Schikaneder Kino statt. Am Mittwoch eröffnet das Pride Village am Rathausplatz.

22. Wiener Regenbogenparade: “Many colours – One community”

Höhepunkt ist die Parade am 17. Juni, die heuer unter dem “Many colours – One community” stattfindet. Der Demozug startet um 14.00 Uhr auf Höhe des Rathausplatzes, wo im Pride Village bereits ab 10.00 Uhr Programm geboten wird. Nachdem die Parade im vergangenen Jahr wegen des gleichzeitig stattfindenden “Marschs für Jesus” in Fahrtrichtung um den Ring zog, wird sie heuer wieder traditionell “andersrum” unterwegs sein.

Ab 18.00 Uhr wird die Zugspitze wieder beim Rathausplatz erwartet, wo die Celebration mit Ansprachen von Aktivisten und Politikern – unter anderem wird Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erwartet – sowie der Prämierung der besten Beiträge stattfinden wird und Song Contest-Teilnehmer Nathan Trent auftritt.

Highlights im Programm der Vienna Pride 2017

Freitag | 09.06.2017

Gasometer

20:00 RuPaul’s Drag Race: Werq the world tour – Vienna

23:00 Rupaul’s Drag Race After Party | Dual Club

Samstag | 10.06.2017

PRIDE Day im Prater

12:30 Opening Showact am Riesenradplatz

Sonntag | 11.06.2017

Zoo & MUMOK

09:00 PRIDE Familientag im Tiergarten Schönbrunn mit Rätselrallye

10:00 – 19:00 Jakob Lena Knebl | MUMOK, freier Eintritt

Montag | 12.06.2017

Schikaneder Kino

19:30 Transition Queer Film Night by MiGay, Abschlussdiskussion mit Queer Base

Dienstag | 13.06.2017

KHM, RbFZ

16:00 Drag Tour durch das Kunsthistorische Museum Wien mit der Tiefen Kümmernis

18:00 Eröffnung des Regenbogenfamilienzentrums

Mittwoch | 14.06.2017

Pride Village HAUPTBÜHNE (Highlights)

PRIDE VILLAGE OPENING

18:30 ERÖFFNUNG mit dem Hissen der Regenbogenflagge, Ensemble des Wr. Staatsballets, Eröffnungsreden (UHBP Van der Bellen angefragt) und Highlights aus dem Musical RENT by Vienna’s English Theatre Youth Ensemble

19:45 Melodien für Millionen

20:30 Virginia Ernst

Pride Village EVENTZELT (Highlights)

20:00 Comedy Showcase: PCCC, Vienna’s first and only Queer Comedy Club hosted by Denice Bourbon

Club Dual 23:00 Pride Opening Afterparty | J’aime Julien & Kamikace

Donnerstag | 15.06.2017

Pride Village HAUPTBÜHNE (Highlights) ALMDUDLER Dämmerschoppen

16:00 Queerste Lederhosen- und Dirndlwahl mit Damien Thorn

17:00 Jazz Gitti 18:00

Die Spritbuam

20:00 POP:SCH

Pride Village EVENTZELT (Highlights)

MEDICAL DAY

13:45 GILEAD Vortrag | hivheute.at | Dr. Evelyne Ellinger

17:00 Reproduktionsmedizin | Goldenes Kreuz | Prof. Dr. Obruca

18:00 WAST: Psychische Gesundheit bei LGBTIQ*

19:00 „Beissreflexe“ – Buchpräsentation und Diskussion mit Tjark Kunstreich, Sama Maani und Patsy l’Amour laLove by Buchhandlung Löwenherz

20:00 Voguing KIKI

FAMILIENZELT 17:00 Kasperltheater | Regenbogenfamilienzentrum

Freitag | 16.06.2017

Pride Village HAUPTBÜHNE (Highlights) Moderation: Tamara Mascara

16:00 Vienna City TUNTATHLON 2017 Entertrainingscenter hosted by Katrinka Kitschovsky & La Mireille Milieu

18:00 Austria’s Next Top Drag

20:30 Night of Color by Coca Cola: Burlesque hosted by Jacques Patriaque

Pride Village EVENTZELT (Highlights)

17:30 „Lesbe, du Opfer?!“ Kontroversen rund um die 1. Europäische Lesben*Konferenz, Gast: Ulrike Lunacek

19:00 Speed Dating by gayinvienna | Anmeldung vor Ort

Universität Wien, Kunsthalle Wien, Reformierte Stadtkirche

16:00 Rainbow Tour in English | University of Vienna

16:00 Meine Sicht | Pride Special der Kunsthalle Wien

19:00 Pride Prayer | Reformierte Stadtkirche Wien

19:00 Erev Pride in der Or Chadasch-Synagoge

Samstag | 17.06.2017

Pride Village HAUPTBÜHNE (Highlights) Moderation: Ms. Alexandra Desmond

19:00 Abschlusskundgebung der Regenbogenparade 2017

19:30 Nathan Trent

20:00 Vienna Pride Show mit den besten Drag-Doubles von Madonna, Cher uvm.

21:00 Möwe | Armada Music

Diverse Partylocations

23:00 OFFICIAL PRIDE NIGHT PARTIES Women’s Pride Night | Volkstheater Cage + Syndikat + KEN | Auslage & Loft

Sonntag | 18.06.2017

10:00 – 15:00 After Pride Brunch | Café Willendorf & Café Savoy

Teilnnehmerrekord bei Vienna Pride und Co. erwartet

Organisator Christian Högl, Obmann der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, geht von einem Teilnehmerrekord aus. Er erwartet 150.000 Teilnehmer bei der Parade und an den einzelnen Festivaltagen rund 1.000 Besucher. “In zwei Jahren findet die Europride in Wien statt, das ist ein Ziel, auf das wir alle hinarbeiten,” sagte Högl im Rahmen der Pressekonferenz. 59 Fahrzeuge haben sich bisher für die Parade angemeldet, von großen Sattelschleppern über Straßenbahnen bis zu kleineren Wagen. Erstmals dabei sein wird heuer unter anderem der Verein Wiener Jugendzentren.

Gleichstellung: In Wien ernst genommenes Thema

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) erinnerte daran, dass in Wien etwa mit der Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle schon viel in Richtung Gleichstellung passiert sei. “Heute kann ich mit Stolz sagen, dass wir unsere Hausaufgaben in Wien erledigt haben”, sagte sie. Sie forderte allerdings einmal mehr die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. “Es geht darum, dass die ÖVP endlich ihren Widerstand aufgibt”, sagte Vassilakou. “Ich nutze die Gelegenheit, (ÖVP-Chef Sebastian, Anm.) Kurz aufzurufen, zu beweisen, dass es angeblich anders wird in der ÖVP.”

Der für Antidiskriminierung zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bekräftigte die Forderung. “Ich kann nur appellieren, in dieser Frage ‘neu’ zu sein”, sagte er in Richtung des neuen ÖVP-Chefs, der der Öffnung der Ehe erst am Donnerstag im ZiB 2-Interview eine Absage erteilt hatte.

Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde traditionell der Startschuss zur “Vienna Pride”-Woche gegeben: Die Regenbogenfahne wurde am Wiener Rathaus gehisst.

Alle Infos zum Programm der Vienna Pride 2017 und der Regenbogenparade finden Sie hier.

(apa/red)