Vienna City Marathon-Charity: 182.208 Euro Spenden für den guten Zweck

Mit einem Ergebnis von 182.208 Euro für 14 verschiedene Organisationen gibt es einen Rekordwert im Rahmen des Vienna City Marathons, der das bisherige Höchstergebnis von 155.000 Euro aus dem Vorjahr übertrifft.

Mit großem Einsatz waren 160 Mitarbeiter im Staffelmarathon unterwegs. Sie engagierten sich für das Projekt Intensive Smile von RED NOSES International, das kranken Kindern schwierige Untersuchungen oder schmerzhaften Behandlungen in Österreich und sechs weiteren Ländern erleichtert. 40 Staffelteams aus Österreich und zentral- und osteuropäischen Ländern haben sich in aktiven Laufgruppen zum Teil ganzjährig vorbereitet. Die C&A Foundation spendet für jede Staffel 3.000 Euro an RED NOSES International, insgesamt 120.000 Euro.

Bild: Jenia Hamminger

Die Initiative Home Run Vienna der Vinzirast bewegte sehr viele Menschen zur Unterstützung von Obdachlosen egal welcher Herkunft. Mit dem Aufruf „1 Jahr für 1 Menschen 1 Dach über dem Kopf“ zu ermöglichen, wurden über 29.000 Euro gespendet. Auch ehemalige Obdachlose, die durch die Vinzirast wieder einen Weg zurück gefunden haben, waren laufend aktiv bei den gemeinsamen Trainings und beim VCM dabei.

Viele Helfer beim Vienna City Marathon 2017

Die Unterstützer von CARE waren in Sachen Kostümierung und Kreativität wohl die Nummer Eins. Das Staffelteam „CARE against the machine“ zeigte sich gekleidet im Stil der jamaikanischen Bob-Mannschaft von „Cool Runnings“. Ziel war es, Spenden für Entwicklungszusammenarbeit und Hilfe für Menschen in kriegsgeschüttelten Ländern wie Syrien zu sammeln. Andere Teams haben CARE-Pakete als Spendenboxen laufend über die VCM-Strecke getragen. Insgesamt kamen mehr als 9.000 Euro kamen für die Hilfsorganisation zusammen.

Bild: Leo Hagen

Als Hilfe für Kinder, die an der seltenen Stoffwechselkrankheit MPS leiden, waren viele Teams beim VCM im Rennen. Schauspieler Wolfgang Böck unterstützte die Läufer in seiner Rolle als MPS-Botschafter. Außerdem hat die Wiener Städtische Versicherung dazu aufgerufen, Trainingskilometer zu sammeln und den MPS-Kindern zu widmen. Durch den Einsatz vieler Laufbegeisterter konnten insgesamt fast 10.000 Euro gesammelt werden.

Die Läufer und Unterstützer von Debra Austria haben als Support für Schmetterlingskinder ihr Bestes gegeben. Nach vollbrachtem Lauf sind die Charityläufer zur verdienten Erholung und Stärkung in die Hospitality am Rathausplatz gekommen. Die Gesamt-Spendensumme: 4.130 Euro.

