Vienna Capitals verlieren mit 1:4 bei JYP Jyväskylä

Die Vienna Capitals verloren gegen JYP Jyväskylä. - © APA (Sujet)

Die Vienna Capitals müssen weiter auf ihren ersten Erfolg in der Champions Hockey League hoffen. Der Eishockey-Meister unterlag am Sonntag bei JYP Jyväskylä mit 1:4 und ist damit weiter Gruppenletzter bei einem Punkt, der aus der Niederlage nach Verlängerung gegen den weißrussischen Meister Grodno resultierte. Am Donnerstag werden die Finnen zu Gast in Wien sein.