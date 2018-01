Vienna Autoshow lockt mit einigen Neuheiten nach Wien

Alternative Antriebstechniken, Nachhaltigkeit und technische Innovationen geben den Ton bei der Messe vom 11. bis 14. Jänner in Wien an. Ein besonderes Leistungs-, Speed- und Luxus-Highlight ist der Bugatti Chiron, der mit 420 km/h exklusivste Serien-Supersportwagen der Welt. Ausblicke in die Zukunft gibt eine faszinierende Studie der zukünftigen VW e-Generation, die mittels Virtual Reality schon heute am Messestand der Vienna Autoshow 2018 erlebbar ist.

Fachkongress bei der Vienna Autoshow

Die Autobranche steckt im größten Umbruch ihrer Geschichte und steht erstmals vor einem Wandel. Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren verändern die konstitutiven Pfeiler der 130 Jahre alten Branche. Wie in anderen Fällen bereits gesehen ist es ein externer Akteur, der den Wandel initiiert und vorantreibt. Unbekannte, branchenfremde Akteure haben häufig ein innovatives Produkt, eine neue Technologie oder ein anderes Geschäftsmodell, adressieren latente Kundenbedürfnisse und schaffen einen neuen Markt. Bis Mitte der 2020er Jahre könnte nach Meinung des Bergisch-Gladbacher Automobilwirtschaftsexperten Stefan Bratzel jedes fünfte Auto mit Elektromotor fahren. Der Experte wird ebenfalls im Rahmen der Vienna Autoshow eine Keynote halten.