VIENNA.at verlost 10 Pizza-Parties zu je 200 Euro zur WM

Seit über drei Jahrzehnten beliefert Pizza Mann östereichische Haushalte mit der italienischen Köstlichkeit. 1986 wurde der erste Pizza-Mann-Standort in Linz eröffnet, mittlerweile ist die Kette der größte Pizza-Zusteller im Land.

Heute liefert Pizzamann mit über 22 Filialen in ganz Österreich. Dabei werden mit dickem, flaumigem und amerikanischem Teig neue Wege gegangen, wobei auch ein Schwerpunkt auf bewusste Ernährung mit Vollkorn- und glutenfreiem Teig gelegt wird.

VIENNA.at verlost 10 Pizza-Mann-Parties im Wert von jeweils 200 Euro. Einfach die folgende Frage beantworten und gewinnen!

>> Hier geht’s zum Gewinnspiel <<

Die Gewinner werden per Mail verständigt und es werden ausschließliche Wertgutscheine verlost. Die Gutscheine werden per Post an die Gewinner geschickt. Eine Lieferung ist nur im Zustellgebiet von Pizzamann in Wien möglich.