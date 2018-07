Viele Österreicher richten ihren Urlaub nach dem Haustier

Eine Umfrage zeigt, dass viele Österreicher ihrem Haustier zuliebe einen Kompromiss bei der Urlaubsplanung eingehen. Das Urlaubsziel wird beispielsweise tierfreundlich ausgewählt oder man verbringt die freien Tage zuhause.

Wenn man doch verreist: Wer passt auf das Haustier auf?

Bei einem Großteil der Haustierbesitzer geht die Tierliebe aber nicht so weit: Viele verreisen auch ohne Bello oder Mauzi und vertrauen sie einer Urlaubsvertretung an. Dabei ist es 64 Prozent besonders wichtig, dass das Tier vom engen Familien- und Freundeskreis versorgt wird. Zu diesen Personen haben die Befragten das größte Vertrauen. So kann das Tier meist sogar in der gewohnten Umgebung bleiben.