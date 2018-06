VIECC Vienna Comic Con: Early Bird Tickets bis 15. August erhältlich

Mit dieser Eintrittskarte kann auch die gleichzeitig stattfindende VCA Vienna Challengers Arena besucht werden, auf der sich im Rahmen der Premier Tour internationale eSports-Größen battlen. Die ersten Stars sind bereits fixiert und freuen sich schon auf Wien.

Von 12. Juni bis 15. August können die Tickets für die VIECC Vienna Comic Con zu einem vergünstigten Tarif erworben werden. Die Kategorien reichen wie gewohnt von Kids, Children und Youth bis hin zu Adult. Eingefleischte Fans haben eher das VIP- oder das Super VIP-Ticket im Visier, die streng limitiert sind. Die parallel stattfindende VCA Vienna Challengers Arena ist heuer offizielles Qualifier-Event der Premier Tour für das League of Legends European Masters, was jede Menge Spannung verspricht.

Cosplayer und Stars ebenfalls auf der VIECC Vienna Comic Con

Gegen Aufpreis können kurzentschlossene VCA-Kartenbesitzer auch die VIECC Vienna Comic Con besuchen. Die ersten Stars stehen bereits in den Startlöchern Die Veranstalter Reed Exhibitions und ReedPOP bringen auch heuer wieder Stars vom roten Teppich direkt nach Wien. Einer von ihnen ist Sylvester McCoy, bekannt als Doctor Who und Radagast der Zauberer in der Hobbit-Trilogie. Ernie Hudson, besser bekannt als Winston Zeddemore aus den Ghostbuster-Filmen, wird ebenfalls auf der VIECC anzutreffen sein. Auch „Avengers-Papa“ Jim Zub wird zu Gast sein. Er ist einer der Männer, aus dessen Feder die erfolgreiche Avengers-Serie stammt.

Cosplay-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Einer der ersten Namen, die fixiert wurden, ist Philipp Odango alias Canvas Cosplay. Seine imposanten Kostüme zu Marvel & Co wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und brachten schon viele zum Staunen. Zuletzt hat er seine Professionalität als Judge bei den Global Championships of Cosplay bei der Chicagoer C2E2 unter Beweis stellen können. Ein weiteres Highlight wird Loui Mehring alias Pixel Cosplay sein – er ist vor allem durch seine außergewöhnlichen Darstellungen von Charakteren aus Final Fantasy und Kingdom Hearst bekannt.

Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen sind zurzeit ausschließlich online unter www.viecc.com/ticket und www.challengersarena.com/ticket zu erwerben.