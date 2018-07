Victoria Secret-Model Magdalena Frackowiak auf Wien-Besuch

Die Polin Magdalena Frackowiak zierte bereits unzählige Magazincover und startete als Victoria Secret-Engel so richtig durch. Das Model war nun für ein Nachtshooting in Wien und erzählte von ihrem Leben.

Seit zehn Jahren ist Magdalena Frackowiak bereits als Model tätig. Diese seien wie im Flug vergangen, denn sie habe so viel erlebt, erzählt sie in einem Interview während ihres Nachtshootings in Wien. Nach wie vor sei sie voller Energie, wogegen sie aber nichts habe. “Wien ist so schön”, schwärmt sie – angeblich nicht nur um wieder gebucht zu werden.