VGT-Demonstration gegen Tiertransporte zieht am Samstag durch Wien

“Tiertransporte von österreichischen Tieren ins EU-Ausland müssen von der Bundesregierung gestoppt werden und sie muss für EU-weite Kontrollen einstehen”, so der VGT in einer Aussendung über die Demonstration am Samstag in Wien. Die Route verläuft vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße zum Ring und endet mit einer Abschlusskundgebung vor dem Tierschutzministerium in Wien-Landstraße. Mehr zu den Hintergründen des Protestmarsches finden Sie hier.

VGT-Demo gegen Tiertransporte: Die Route

Die Teilnehmer versammeln sich gegen 12:30 Uhr am Christian-Broda-Platz in Wien, losmarschiert wird etwa gegen 13:30 Uhr. Gegen 16:00 Uhr soll der Demonstrationszug das Tierschutzministerium in der Radetzkystraße erreichen. Rund 300 Personen werden erwartet.