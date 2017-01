Versuchter Wohnungsraub in Krottenbachstraße: Zwei Tatverdächtige in Haft

Zwei Frauen wurden bei einem versuchten Wohnungsraub verhaftet - © APA (Sujet)

Am Montagabend konnten sich zwei Frauen im Alter von 15 und 26 Jahren unter einem Vorwand Zutritt in ein Mehrparteienhaus in Döbling verschaffen und anschließend in die Wohnung einer Pensionistin eindringen.