Versuchter Raub beim Westbahnhof: Duo festgenommen

Ein missglückter Raub hat am Sonntagabend am Wiener Westbahnhof in Rudolfsheim-Fünfhaus in einer Rauferei geendet. Die Opfer hatten zuvor die Herausgabe von Bargeld verweigert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die zwei Tatverdächtigen, einen 36-Jährigen und eine 43-Jährige, fest, berichtete die Exekutive in einer Aussendung am Montag.

Rauferei nach Raubversuch am Westbahnhof Die Tat passierte gegen 21.15 Uhr im Food Corner in der Bahnhofshalle. Der 36-Jährige und die 43-Jährige forderten von einer Frau und einem Mann Bargeld. Die 47-Jährige und der 52-Jährige verweigerten die Herausgabe. Daraufhin gerieten die Ungarn aneinander. Am Bahnhof anwesende Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden von Passanten auf die Rauferei aufmerksam gemacht. Das Duo befand sich am Montag noch in Haft.

(apa/red)