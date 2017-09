Der Versuch eines Mannes, am 1. September eine Trafik am Landstraßer Gürtel auszurauben, verlief erfolglos. Er bedrohte eine Mitarbeiterin in der Trafik mit einer Pistole und forderte Bargeld. Als ihm die Frau kein Geld gab, verließ der Unbekannte die Trafik und flüchtete. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Bei dem versuchten Raub wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.