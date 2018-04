Die Polizei fahndet nach diesem Mann. - © LPD Wien

Ein bisher unbekannter Mann versuchte am 22. Februar 2018 gegen 03.00 Uhr in der Früh in einen Nike Store auf der Wiener Mariahilfer Straße einzubrechen. Er brach die Notausgangstüre mit einem Schraubenzieher auf. Die Wiener Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter.