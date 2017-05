Versuchte Vergewaltigung in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf

Die Polizei sucht per Phantombild nach einem Mann, der versuchte eine Frau zu vergewaltigen. - © LPD NÖ

Am 22. April versuchte ein unbekannter Mann eine 40-jährige Frau in einem Waldstück in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf zu vergewaltigen. Die Polizei hofft durch eine Phantombildveröffentlichung des Täters auf Hinweise aus der Bevölkerung.