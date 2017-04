Versuchte Ladendiebstähle in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Bisher unbekanne Täter versuchten im Februar 2017 gleich zwei Mal, Parfumartikel in einem Geschäft in Hainburg/Donau im Bezirk Bruck/Leitha zu stehlen.

Parfum-Diebe in NÖ gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Einer der gesuchten Männer wollte am 11. Februar 2017, gegen 15.20 Uhr, in dem Geschäft mehrere Parfums im dreistelligen Eurobereich stehlen. Als ihn eine Verkäuferin ansprach, stellte er die Waren in das Regal zurück und verließ das Geschäft.

Derselbe unbekannte Täter versuchte am 18. Februar 2017, gegen 16.00 Uhr, mit einem zweiten unbekannten Täter im gleichen Geschäft wieder Parfumartikel im dreistelligen Eurobereich zu stehlen. Die Täter wurden erneut von der Verkäuferin angesprochen und verließen wieder ohne Diebesgut das Geschäft.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den gesuchten Männern unter der Telefonnummer 059133-3324.

Personenbeschreibung des 1. Täters: 30-35 Jahre, 185-190 cm groß, dünn, schmale Gesichtsform, spricht slowakisch;

Personenbeschreibung des 2. Täters: 30-35 Jahre, 185-190 cm groß, dünn, bekleidet mit schwarzer Parkajacke mit Kapuze und grauem Innenfutter, beiger Stoffhose, schwarzer Schildkappe und graubraunen Halbschuhen.