Am Salzburger Hauptbahnhof kam es Freitagfrüh zu einem Zugunfall. - © APA

Am frühen Freitagmorgen kam es am Salzburger Hauptbahnhof zu einem Verschubunfall: Gegen 4.45 Uhr dürfte beim Anhängen von Kurswagen an den Nightjet 476 von Zürich nach Wien eine Verschublok mit Waggons auf den stehenden Zug aufgefahren sein, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Es soll 35 bis 40 Verletzte geben.