Vermeintlicher Dachstuhlbrand im Stift Klosterneuburg war Wasserdampf

Passanten hatten dichten Rauch über den Dächern des Schiefergartens bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte bald Entwarnung geben: Es handelte sich um Wasserdampf aus dem Bioheizwerk, welcher knapp über den Dächern vorbeizog, berichtete die FF.

70 Mitglieder der Feuerwehren aus Klosterneuburg, Weidling und Kierling standen mit 13 Fahrzeugen in Bereitschaft, um rasch agieren zu können. Die Passanten hätten in diesem Fall “völlig richtig reagiert”, teilte Einsatzleiter Benjamin Löbl von der FF Klosterneuburg in einer Aussendung mit: “Lieber einmal zu oft die Feuerwehr verständigen als einmal zu wenig. Denn wenn ein Feuer spät entdeckt wird, vergeht wertvolle Zeit für eine effiziente Brandbekämpfung.”

(APA/Red)