Vermehrter Fluglärm über Wien wegen des Windes

Der Ostwind führt zu vermehrten Landungen über die Stadtroute. - © pixabay.com (Sujet)

Über dem Westen Wiens setzen derzeit deutlich mehr Flugzeuge zur Landung in Schwechat an. Der Grund dafür ist die aktuelle Windlage, da bei Ostwind aus Sicherheitsgründen nur über die Stadtroute gelandet werden kann, so ein Sprecher der Austro Control.