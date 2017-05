Verliebt, verlobt, verheiratet: Das sind die schönsten Flitterwochen-Destinationen

Mit Beginn der warmen Jahreszeit beginnt für den Großteil der Österreicher nicht nur die wohlverdiente Urlaubsplanung, sondern auch die Hochzeits-Hochsaison. So wissen auch Verliebte und Verlobte die sonnigen Sommermonate zu schätzen und planen besonders gerne ihre Flitterwochen zwischen Mai und Oktober.

Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat sich mit dem Thema befasst und einen Wedding Guide für jedes Budget zusammengestellt. “Die Hochzeitssaison bricht gerade an und das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um sich Gedanken zu machen, wo man als frisch verheiratetes Paar etwas Zweisamkeit fernab vom Alltag genießen möchte. Damit Österreichs Brautpaare für ihre Flitterwochen voll auf ihre Kosten kommen, haben wir die durchschnittlichen Flug- und Hotelkosten in 4- und 5-Sterne Hotels analysiert und zeigen Reiseziele auf, die sich für jedes Budget aber auch jede gewünschte Art des Urlaubs eignen. Ob innerhalb Europas oder zu einem Fernreiseziele auf einer Insel, können Brautpaare ihre Hochzeit so ganz individuell und absolut romantisch zelebrieren”, so John-Lee Saez, Regional Director von checkfelix.

Wohin in den Flitterwochen? Die 10 schönsten Reiseziele im Überblick

Eine Hochzeit kostet meistens ein kleines Vermögen. Damit Österreichs Brautpaare auch nach der rauschenden Party voll auf ihre Kosten kommen, hat checkfelix Millionen von Reisedaten ausgewertet und traumhafte Flitterwochen für jedes Budget zusammengestellt:

1. Sardinien, Italien: Die zweitgrößte Insel im Mittelmeer überzeugt vor allem durch ihre romantischen Sandstrände und idyllischen Buchten. Wer sich hier ein Boot mietet und sich vom Rauschen des Meeres treiben lässt, macht alles richtig und genießt ganz viel Romantik. 10 gemeinsame Tage auf Sardinien kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 1.384 Euro.

2. Rovinj, Kroatien: Die Stadt an der Westküste Istriens gilt als eine der romantischsten Städte an der gesamten Adria. Die schönen Strände laden täglich aufs Neue zum Genießen, Sonnen und Schlemmen ein – ideal für ein frisch vermähltes Ehepaar! 10 gemeinsame Tage in Rovinj kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 1.827 Euro.

3. Venedig, Italien: Die italienische Stadt der Brücken und Gondeln bietet vor allem eins – Romantik pur! Die „sinkende Stadt“ lässt die Herzen frisch Vermählter höherschlagen. Romantische Spaziergänge durch die Stadt, köstliche Pasta und hervorragendes Gelato stehen hier auf dem Tagesprogramm. 10 gemeinsame Tage in Venedig kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 2.645 Euro.

4. Sansibar, Tansania: Mitten im Indischen Ozean befindet sich Sansibar, ein Reiseziel, das sich ideal dafür eignet, um sich von den „Strapazen“ einer Hochzeit zu erholen. Das türkisblaue Wasser lädt jedes Ehepaar dazu ein, das Hier und Jetzt zu einem unvergesslichen Moment zu machen. Besonders beliebt sind Safaritouren, wo Abenteurer die Flora und Fauna bewundern können. 10 gemeinsame Tage in Sansibar kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 2.655 Euro.

5. Verona, Italien: William Shakespeare hat diese Stadt nicht umsonst für sein berühmtes Stück „Romeo und Julia“ ausgewählt. Das historische Zentrum begeistert mit seinen mittelalterlichen Straßen und eleganten Boutiquen. Verona eignet sich perfekt für Flitterwochen innerhalb Europas. 10 gemeinsame Tage in Verona kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 3.033 Euro.

6. Santorini, Griechenland: Die glamouröse Archipel ist erfrischend anders und unter Besuchern vor allem für seine ikonischen blauen Dächer und weißen Sandstrände bekannt. Santorini bietet atemberaubende Ausblicke auf das offene Meer, erstklassige Kulinarik und einzigartige Galerien. 10 gemeinsame Tage in Santorini kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 3.099 Euro.

7. Mauritius, Afrika: Das tropische Paradies trumpft neben romantischen und modernen Promenaden zudem mit quirligen Märkten und liebevoll restaurierten Häfen auf. Wer sich für Flitterwochen auf Mauritius entscheidet, kann sich jedenfalls auf eine tolle Mischung aus Entspannung und Abenteuer freuen. 10 gemeinsame Tage in Mauritius kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 3.278 Euro.

8. Malediven, Asien: Auf den Malediven werden Träume wahr – so heißt es zumindest. Türkisfarbene Lagunen, farbenfrohe Korallengärten und weiße Sandstrände stillen exotische Sehnsüchte. Ein romantisches Dinner am Strand wäre nur eine der zahlreichen Möglichkeite,n die die Insel frisch Vermählten bietet. 10 gemeinsame Tage auf den Malediven kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 4.674 Euro.

9. Seychellen, Afrika: Da sich die Buchten hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen eignen, ziehen die Seychellen jedes Jahr zahlreiche Taucher an. Die atemberaubende Landschaft ermöglicht es garantiert jedem, den Alltag zu vergessen und gemeinsam in eine Welt der Entspannung und Romantik einzutauchen. 10 gemeinsame Tage auf den Seychellen kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 4.525 Euro.

10. Hawaii, USA: Bereits die hawaiianische Grußformel „Aloha“ steht für „Liebe“ und „Zuneigung“. Makellose Sandstrände, reine Luft und glasklares Meer stellen zudem die besten Bedingungen für den Start in ein Leben zu zweit dar. Neben der atemberaubenden Naturkulisse gibt es darüber hinaus auch eine einzigartige Tierwelt zu bewundern. 10 gemeinsame Tage auf Hawaii kosten zwischen Mai bis Oktober durchschnittlich 5.112 Euro.