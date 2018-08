Verkehrsunfall in Niederösterreich: Auch Wiener unter den Verletzten

Ein Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf forderte am Sonntagnachmittag fünf Verletzte. Beim Unfall waren auch zwei Wiener beteiligt.

Die Pkw-Lenkerin verriss ihr Auto, das ins Schleudern geriet und gegen den Pkw eines 72-jährigen Wieners prallte. Ein weiterer Motorradfahrer, ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf, kollidierte mit beiden Wagen und stürzte. Er wurde von “Christophorus 3” in das Landesklinikum Baden geflogen.

Der 25-Jährige wurde in das Sozialmedizinische Zentrum Ost in Wien transportiert, die 50 Jahre alte Autofahrerin ins Landesklinikum Hainburg. Der 72-Jährige und seine 69-jährige Mitfahrerin begaben sich laut Polizei selbstständig in ärztliche Behandlung.