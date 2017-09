Verkehrserziehung für Kinder: Wien erhält neuen “Hallo Auto”-Standort in Erdberg

Am neuen Standort sollen jährlich 5.500 Kinder auf ihre mobile Zukunft und den Schulweg vorbereitet werden. - © ÖAMTC/Houdek

Am Montag hat das Verkehrssicherheitsprogramm “Hallo Auto” einen neuen Standort in der Zentrale des ÖAMTC im Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg eröffnet. Davor wurde das Programm auf der Donauinsel und in Auhof durchgeführt.