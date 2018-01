Verkauf von Semesterticket startet heute

Am einfachsten kann man das Semesterticket im Online-Ticketshop der Wiener Linien unter wienerlinien.at und mit der Handy-App “WienMobil” kaufen. Wer sein Ticket online erwirbt, kann es Zuhause selbst ausdrucken. Ein weiterer Vorteil des Onlinekaufs: Bei Verlust kann die Karte erneut ausgedruckt werden. Bei Kauf über die WienMobil-App kann man das Semesterticket am Smartphone anzeigen lassen und hat es damit immer dabei.

Semesterticket: Kosten steigen auf 78 Euro und 156 Euro

Die Wiener Linien empfehlen den Studenten vor dem Kauf des Semestertickets ihre Daten im Universitätssystem zu aktualisieren. Für die Online-Bestellung müssen die Daten an den Unis mit den Angaben im Ticketshop der Wiener Linien übereinstimmen. Diese Überprüfung nimmt auch Zeit in Anspruch. Daher sollte das Ticket rechtzeitig vor dem Semesterstart gekauft werden. Wer sein Ticket an einem Schalter kauft, muss heuer zudem mehr Ausgeben. Wer sein Ticket nicht online oder via WienMobil-App kauft, bezahlt für das Semesterticket 78 Euro (Hauptwohnsitz Wien) bzw. 156 Euro (kein Hauptwohnsitz Wien).

Online-Ticket bleibt günstig

Das Semesterticket kostet im Online-Ticketshop 150 Euro. Die Stadt Wien fördert alle mit Hauptwohnsitz in Wien gemeldeten Studentinnen und Studenten. Für sie kostet das Ticket online nur 75 Euro. Neben Wien bieten auch andere Bundesländer Förderungen an.