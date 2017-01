Verfolgungsjagd in Liesing: 18-jähriger Raser unter Drogen-Einfluss gestoppt

Ein 18-Jähriger raste in Liesing der Polizei davon - © APA (Sujet)

Im Zuge eines Planquadrates in der Triester Straße in Wien-Liesing kam es am Montagabend zu einem Zwischenfall. Ein Autolenker fuhr die Triester Straße mit mehr als 140 km/h, bei erlaubten 50km/h im Ortsgebiet, in Richtung stadtauswärts.