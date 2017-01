Veganmania indoor: Wiens Vegan-Messe im Winter in der Stadthalle

Bereits seit 1998 gibt es das Sommerfestival Veganmania, lässt der Veranstalter Vegane Gesellschaft Österreich wissen.

Nun gibt es auch im Winter einen Termin für Wiens Vegan-Fans: Besucher können sich in der Wiener Stadthalle indoor bei zahlreichen Gastronomen durch die Küchen der Welt schlemmen, an Verkaufsständen tierleidfrei einkaufen und sich bei verschiedenen Umwelt- und Tierschutzvereinen über diverse Themen und Problematiken informieren.

Veganmania goes Wiener Stadthalle

Ein Musik- und Kinderprogramm garantiert gute Stimmung – das Ganze bei freiem Eintritt.

“Das Fest richtet sich an alle, die mehr über die vegane Lebensweise – mit all den vielfältigen Produkten und leckerem Essen – erfahren wollen,” so die Veranstalter.

24.02.2017 15-23Uhr

25.02.2017 10-23Uhr

26.02.2017 10-18Uhr

Wiener Stadthalle, Halle E