Vater soll 12-jährige Tochter misshandelt haben: Prozess in Wien

Dem Mann wird vorgeworfen, seine 12-jährige Tochter misshandelt zu haben. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch musste sich ein 36-jähriger Mann wegen fortgesetzter Gewaltausübung (§ 107 b StGB) am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll seine im Februar 2006 geborene Tochter regelmäßig geschlagen haben. “Ich bin unschuldig”, meinte der Angeklagte. Ein einziges Mal habe er das Mädchen am Rücken gekratzt: “Sie hat ein Porno-Video am Handy geschaut.” Da habe er die Nerven verloren.