VAPIANO Opening Party: Exklusive VIP-Tickets gewinnen

Mediterranes Flair auf drei Ebenen, kühle Drinks und ein atemberaubender Ausblick in den Süden sowie natürlich VAPIANO-Köstlichkeiten erwartet die Gäste der exklusiven Pre-Opening-Party.

Gewinne 2×2 VIP-Tickets für die exklusive Opening Party von VAPIANO

Die Plätze sind streng limitiert und exklusiv zu gewinnen. VIENNA.at verlost 2×2 Tickets für das exklusive Opening des VAPIANO auf der Wiener Triester Straße am 12. Juli 2018 ab 19.00 Uhr.

Beachclub-Atmosphäre, Marmortisch und neue Bezahlform

Am 13. Juli eröffnet das neunte Wiener VAPIANO auf der Triester Straße – damit ist Wien die Stadt mit der höchsten Dichte an VAPIANO-Restaurants weltweit. Die Gäste erwartet dort auf einer beeindruckenden Fläche von knapp 1.400 m² mit 376 Sitzplätzen neben italienischen Köstlichkeiten in gewohnter Qualität auch eine Reihe an wegweisenden Neuerungen. Mit einem neuen Interior-Design, einem überarbeiteten Bezahlsystem, einer Dachterrasse mit italienischem Beachclub-Flair und Home Delivery ist der aufstrebende Süden Wiens um einen kulinarischen Hotspot reicher. Mit einer mehr als 200 m² großen Terrasse, die nicht nur mit Tischen, sondern auch Liegestühlen ausgestattet sein wird, bringt das Unternehmen darüber hinaus italienisches Beachclub-Flair nach Wien. Die VAPIANO-Philosophie, Freunde und Familie an einen Tisch zu bringen, wird auch mit einem neuen Bezahlsystem gestärkt.