Van der Bellen im Interview: Rückstellung von Flüchtlingen nicht leicht umsetzbar

Der Bundespräsident im Interview - © APA

Im Interview in der “ZIB2” am Montagabend äußerte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu der von ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz angeregten Schließung der Mittelmeerroute für Flüchtlingsströme. “Wünschen kann ich mir viel”, so Van der Bellen.