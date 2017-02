Valentinstags-Aktion: Milka lässt beim Wiener MQ Herzballons steigen

Milka gehört mit seinen Pralinen zu den meistgeschenkten Valentinstags-Überraschungen in Österreich. Deshalb hat sich die Schokolademarke auch heuer wieder etwas ganz Besonderes für alle Frisch- oder Langzeit-Verliebten überlegt. Unter dem Motto „Love is in the Air“ lässt Milka am Samstag, dem 11. Februar 2017 um 15 Uhr Liebesbotschaften mit lila Herzballons in den Himmel aufsteigen.

Milka lässt Herzballons beim MQ steigen

Zwischen 10 und 15 Uhr können Liebende am Platz der Menschenrechte (Mariahilferstraße 2 / Ecke Museumsplatz) in Wien Valentinsgrüße auf Grußkarten für ihren Herzballon schreiben und sich gratis „I love Milka“-Herzpralinen in der Limitierten Edition abholen. Gemäß dem Brauch werden alle Grußkarten mit der Adresse des Absenders des Herzblatts versehen, sodass die Liebesbotschaften ihren Weg zurück finden können.

Auch Online-Liebesbeweis möglich

Wer am 11. Februar nicht in Wien ist oder die Valentinsgrüße lieber Online versendet, kann dies ganz einfach unter diesem Link tun. Die Liebesbotschaften erreichen die Herzdame oder den Herzkönig dann per Mail, Facebook oder Twitter.

