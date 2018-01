Ute-Bock-Preis für Zivilcourage geht 2018 an zwei Holocaust-Überlebende

Der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage wird wieder verliehen - © APA

Der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage geht in diesem Jahr an zwei Holocaust-Überlebende. Helga Feldner-Busztin und Rudolf Gelbard werden für ihren “unermüdlichen Einsatz für die Aufklärung über die Nazizeit” ausgezeichnet, teilte die Organisation SOS Mitmensch am Mittwoch in einer Aussendung mit.