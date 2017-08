Urlaubstrend 2017: Eigene Villa statt Hotelzimmer

Das Beste daran: so etwas können sich nicht nur Superreiche leisten, denn auch in einer Traumvilla kann man preiswert Urlaub machen!

Hier findet ihr unsere Top 5 der schönsten Villen in Italien:

Villa L´Annunziata. Diese Villa liegt ums Eck der traumhaften Amalfiküste. Highlights sind der Pool mit den Sprudelliegen und die Terrasse unter den Weinreben, beides mit Blick auf die gegenüberliegende Insel Capri. Die Villa bietet Platz für bis zu 14 Gäste, die Zimmer sind auf das Haupthaus und zwei Nebengebäude aufgeteilt. Ab ca. 200 € pro Person und Woche.

Villa Infinito. Ein wahres Juwel an der adriatischen Küste. Das Haus stammt aus dem Jahr 1892 und ist heute mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Fantastisch ist der Blick vom Pool aus in die sanfte Hügellandschaft. Zur Villa gehört außerdem ein ca. 1ha großes Grundstück mit Olivenbäumen, Platz ist für bis zu 10 Gäste. Ab ca. 500 € pro Person und Woche.

Villa Camilla. Diese Villa im modernen Design liegt traumhaft oberhalb des Lago Maggiore. Wer sich hier einquartiert, fühlt sich wie ein Star. Aus dem Infinity-Pool genießt man einen atemberaubenden Blick auf den See und die umliegenden Hügeln. In den vier Schlafzimmern finden insgesamt bis zu 8 Gäste Platz. Ab ca. 720 € pro Person und Woche.

Villa Amelia. Auf der wunderschönen Insel Sizilien, genauer gesagt in Taormina, liegt diese herrliche Villa. Wer sich hier einquartiert ist zwar in wenigen Minuten in der Stadt oder am Strand, genießt dabei aber vollkommene Abgeschiedenheit. Im Garten der Villa finden sich unzählige mediterrane Blumen und Pflanzen, auf der großen Terrasse gibt’s einen Whirlpool. Ab ca. 370 € pro Person und Woche, bei Vollbelegung mit 8 Gästen.

Villa di

Monaciano. Für diese Villa im Herzen der Toskana, nur 10 km von Siena und 80 km von Florenz entfernt, sollte man viele Freunde oder eine große Familie mitbringen. Auf 1.500m² ist Platz für bis zu 25 Gäste, für die es insgesamt 14 (!) Badezimmer gibt. Die Villa di Monaciano wurde im 18. Jahrhundert gebaut und kombiniert heute diesen historischen Charme mit allen modernen Annehmlichkeiten wie Klimaanlagen und WLAN. Ein Pool im riesigen Garten darf natürlich nicht fehlen. Ab ca. 400 € pro Person und Woche, bei Vollbelegung mit 25 Gästen.